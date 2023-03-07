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لنقي: عودة الدائرة الدستورية للعمل من جديد سيساهم في ضبط عمل البرلمان

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب  عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي  عن أمله بأن تنظر الدائرة الدستورية في كل الطعون المتراكمة أمامها حتى تصحح المسار القانوني في عدة حالات.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” تأسف لتعطيل عمل الدائرة الدستورية لسنوات خطأ قام به القضاء الليبي، وكانت نتيجته اتساع الانقسامات السياسية والأمنية.

وأكد أن عودة الدائرة الدستورية للعمل من جديد سيساهم دون شك في ضبط عمل البرلمان وجدية ما يصدره من قوانين مستقبلًا.

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صحيفة المرصد الليبية

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