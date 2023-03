المشري يدعو الدبيبة لعدم الترشح، ويتحدث عن حظوظ نجاح التعديل الـ13 و”مبادرة باتيلي”

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إن الإرادة السياسية للمجلس تقف مع التعديل الدستوري الـ13، وإنهم لاحظوا وجود محاولات لعرقلة جلسات المجلس.

وأوضح المشري خلال مؤتمر صحفي أن المجلس لم يرفض مبادرة المبعوث الأممي عبد الله حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية مواءمتها مع التعديل الدستوري الـ13.

وتابع المشري أنه لا توجد أي ضمانات لنجاح التعديل الدستوري الـ13، أو مبادرة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” أيضا.

وأشار المشري إلى أن المجلسين لم يستطيعا الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، قائلا: “شروط الترشح رحلت وسنتوقف عندها عند وضع القوانين الانتخابية”.

واعتبر المشري أنه إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فإن حالة الانسداد السياسي ستستمر ولن تحل.

وأضاف المشري أن مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، إلا أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي.

وأشار المشري إلى أنه لا يمكن لحكومة تسيطر على منطقة جغرافية معينة إجراء الانتخابات، وأن البعثة تتفق معهم على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات.

ودعا المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى عدم الترشح للانتخابات القادمة، والوفاء بتعهده السابق في ملتقى الحوار.

وحول الجدل على النصاب القانوني، تابع المشري أن هدفه توحيد رأي المجلس، وضمان الوصول للنصاب القانوني في الجلسات القادمة.

وبيّن المشري أنه طالب بتأجيل جلسة المجلس اليوم، لإجراء مزيد من المشاورات بين كتل المجلس في مسألة تشكيل لجنة الـ6 لوضع القوانين الانتخابية، مردفا: “لا أريد تشكيل اللجنة بالمغالبة، وخاصة أن هناك أعضاء غير موافقون على التعديل الدستوري الـ13”.

وأشار المشري إلى احتمالية وضع نص ملزم في القوانين الانتخابية يمنع الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي من الترشح في الانتخابات القادمة.

المصدر: مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الأعلى للدولة

