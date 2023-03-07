رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تنفيذ شركات بلاده التزاماتها في ليبيا

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الاثنين، سفير جمهورية كوريا الجنوبية، لي سانغ سو، ومساعد السفير، وبحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وقال المكتب الإعلامي للديوان إن الاجتماع تناول سُبل التعاون في تنفيذ التزامات الشركات الكورية لصالح الدولة الليبية، ووضع الآلية والإجراءات اللازمة لذلك.

وثمن رئيس الديوان زيارة السفير، وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين دولتي ليبيا وكوريا في مجال التنمية.

من جهته قال سفير كوريا الجنوبية إن الوضع في ليبيا يتحسن شيئاً فشيء، معرباً عن أمله أن يستقر الوضع في ليبيا قريباً.

وأضاف أن كوريا الجنوبية كانت ومازالت دولة صديقة لليبيا، مؤكداً أن بلاده ستعمل بشكل جاد مع ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

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