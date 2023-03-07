المكتب الإعلامي بمطار أوباري: المطار سيكون جاهزاً لتقديم خدماته بالكامل في مايو القادم

الوطن| رصد

قال مدير المكتب الإعلامي بمطار أوباري المدني، الرفاعي عبدالجبار، إن أعمال الصيانة للمهبط ستنتهي خلال شهر، إن لم تكن هناك أي عوائق، وسيكون المطار جاهزا كُليًا في شهر مايو القادم.

وبين عبد الجبار، أن صيانة المطار وصلت إلى مرحلتها الرابعة، وهي أولى المراحل النهائية التي تتمثل بفرش طبقة الإسفلت الأولى لممر التوصيل والمهبط الرئيسي للطائرات، ليصار بعد الانتهاء من أعمال الفرش والطلاء وتركيب الإنارة للمهبط إلى استلام أعمال الصيانة بشكل رسمي من الشركة المنفذة، ومخاطبة شركات النقل الجوي لتخفيف المعاناة على المواطنين.