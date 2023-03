البكوش: مجلس النواب تمادى في خرقه لكل المواد الدستورية

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن ما يحدث يدل على عبثية المشهد في ليبيا، مشيرًا إلى أن ما قامت به الدائرة الدستورية هو لحماية نفسها.

البكوش أكد خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن أزمة السلطة التشريعية والقضائية مستمرة، وأن مجلس النواب تمادى في خرقه لكل المواد الدستورية وتحميله المشهد السياسي ما لم يحتمل.

وأضاف “المحكمة حكمت ببطلان القانون، لا أرى كيف يخدم ذلك عقيلة صالح، والأهم في النقاش إبطال المحكمة الدستورية أمر جيد لكن الدائرة الدستورية بعد أن أوقفتها الجامعة العمومية للمحكمة العليا، إنكار للعدالة، وعقيلة استغل الظرف وقال من لا يعجبه فليذهب ويشتكي، أين يشكون؟ الدائرة الدستورية فتحت في شهر 8 -2022 ونحن الآن في شهر 3-2023 والطعون ما الذي حصل فيها من عام 2016؟”.

واستبعد أن هناك من يستطيع وقف المحكمة فالظروف السياسية محليًا ودوليًا لا تسمح بإيقاف القضاء، معتبرًا أن المحكمة مسيسة، بحسب تعبيره.

كما استطرد: “متشائم من أن المحكمة ستنظر في باقي الطعون الموجودة المهمة. المشهد الليبي مفتوح على جميع الاحتمالات وهناك حراك ضد ما يقوم به مجلسي النواب والدولة وبكل تأكيد الصفقات المشبوهة بين عقيلة والمشري وعصابة أخرى داخل المجلس كسعد بن شرادة ومنصور الحصادي ونجاة شرف الدين وعادل كرموس تحاول خطف المشهد والوصول لحكومة جديدة”.

ووصف مجلس الدولة بأنه “العدو داخل الأسوار” ورأى أنهم المسؤولون عن التخريب لحساب عقيلة صالح ومعروفون من هم، لذلك يجب التحرك ضد الطغمة الفاشلة وعلى الليبيين أن يقرروا هل يريدون إنهاء هذه الأزمة المستمرة 11 عامًا أم سيستمرون بهذا الشكل.

