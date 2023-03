الإسعاف والطوارئ: وفاة عاملين في حادثة انهيار خط المياه في الخمس

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن وفاة عاملين اثنين بعد إصابتهما عشية اليوم بسبب انهيار خط مياه قيد الإنشاء في منطقة “سوق الخميس” بمنطقة الخمس.

وأوضح الجهاز أن أحد العاملين المتوفيين إفريقي لم يتم التعرف على جنسيته والآخر مصري الجنسية، وقد جرى إسعافهما إلى مستشفى الخمس عقب إصابتهما.

وأضاف الجهاز أن العاملين كان يعملان في المشروع إنشاء خط المياه، وأنهما أصيبا بجروح خطيرة عقب وقوع الحادثة.

المصدر: جهاز الإسعاف والطوارئ

