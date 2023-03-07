“دبيبة” يفتتح أعمال منتدى المجتمع المدني بطرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، في طرابلس، الجلسة الأولى لأعمال منتدى المجتمع المدني والمقام تحت شعار “قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام”.

وينظم المنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، بحضور عدد من الشخصيات الأفريقية والمغاربية بالاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.

وأكد دبيبة في كلمته خلال المنتدى على أهمية عقد اللقاءات الدولية والإقليمية في ليبيا، والذي يؤكد تعافي البلاد وعودة نشاطها الأفريقي، ودعم المنتدى لجهود الحكومة لإنجاح الانتخابات ومساهمة المجتمع المدني في دعم هذه الجهود.

وتستمر أعمال المنتدى من 6 إلى 9 من مارس الجاري، ويتم خلالها عقد مجموعة من جلسات الحوار والنقاش، في محاور ترتكز على دور المجتمع المدني وتقرير ثقافة المواطنة والسلم الاجتماعي، وتوسيع الاندماج الاجتماعي في منطقة التجارة الحرة بأفريقيا والدعم المجتمعي للمسار الدستوري الوطني الليبي، وتمكين الشباب والمرأة في بناء السلم الاجتماعي.

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