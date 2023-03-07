عمران: قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن البرلمان ولد ميتاً

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ” نادية عمران “،إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب ولد ميتاً بغض النظر عن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأوضحت عمران في تصريحات صحفية أمس الإثنين، أن من أهم أسس إنشاء القضاء الدستوري هي الحيدة والاستقلال، ولضمان ذلك يقتضي تنظيمه في الدستور لا أن يناط بالسلطة التشريعية إصداره.

وأشارت إلى أن الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو زعزعة القضاء وإحداث انقسامات فيه عبر تشكيل جسم موازى تلافياً لصدور أي أحكام بعدم الدستورية تتعلق بالعبث التشريعي الذي يمارسه المجلس.

وأضافت أنه للدائرة الدستورية أن تنظر في مدى دستورية القانون من حيث الإجراءات والموضوع وننتظر أن تبت الدائرة الدستورية في باقى الطعون المرفوعة أمامها.

وأصدرت المحكمة العليا أمس الأحد، حكما بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها في بنغازي شرق البلاد.