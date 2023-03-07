المبعوث الأمريكي يناقش مسار الانتخابات مع رئيس الكونغرس التباوي الليبي

التقى المبعوث الأمريكي إلى ‎ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، رئيس الكونغرس التباوي الليبي، عيسى عبد المجيد.

وقالت السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الاثنين، إن الطرفان ناقشا خلال اللقاء أهمية إشراك كل الشعب الليبي في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإرساء مسار للانتخابات والاستقرار.

وكانت السفارة الأمريكية عبرت في بيان منذ أيام عن دعم بلادها لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وقالت إن الآلية التي يقترحها باتيلي، ستحفز الجسم السياسي الليبي وسوف يبني عليها التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات.

وحثت القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط المبعوث الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة بطريقة بناءة، مشيرة إلى أن هذه اللحظة تمثل فرصة لهم لإظهار أنهم فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي.

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