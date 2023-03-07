لجنة برلمانية للتحقيق بوجود تجاوزات أو مخالفات في أعمال هيئة الرقابة الإدارية

الوطن| رصد

اجتمعت اللجنة الخاصة التي شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب، برئاسة النائب زايد هدية وعضوية النائب رمضان شمبش، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، وذلك لمتابعة أعمال هيئة الرقابة الإدارية، والتحقيق في وجود تجاوزات أو مخالفات.

وأكد هدية، أن اللجنة قد استمعت لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطلبت المستندات الخاصة بأعمال الهيئة ومتابعة الجهات التنفيذية وأدائها وتقييمها، مشيراً إلى أن اللجنة بانتظار المستندات المطلوبة لإنهاء عملها، والذي سيستمر إلى حين إعداد تقريرها والتوصيات النهائية لإحالتها إلى هيئة الرئاسة، لإحالتها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.