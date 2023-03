الكيلاني والمبروك يتابعان إجراءات تحويل مخصصات منحة الأولاد ومنحة الزوجة والبنات قبل شهر رمضان

ليبيا – اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني الأحد مع وزير المالية خالد المبروك، لمتابعة إجراءات سرعة تحويل مخصصات منحة الأولاد ومنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري وإيداعها للمستفيدين قبل شهر رمضان.

الكيلاني والمبروك تابعا مطابقة البيانات المالية لموظفي الوزارة والجهات التابعة والفروع والتي تمت في شهر نوفمبر من العام الماضي، والاتفاق على تضمينهم ضمن جدول المرتبات الموحد أسوة ببقية الجهات الممولة من خزانة الدولة.

بدوره، أكد وزير المالية بأن مرتبات ديوان الوزارة والفروع والجهات التابعة سوف يتم صرفها مع مرتبات الموظفين عن شهر مارس الحالي.

