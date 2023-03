أبو جناح: هناك عجز في المستشفيات العامة

ليبيا – قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح إن وزارة الصحة ستقوم بإعداد خطة لمدة 360 يوما تُعنى برفع مستوى قطاع الصحة في البلاد.

أبو جناح وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” أوضح أن قطاع الصحة تأثر خلال السنوات الماضية وعانى الكثير من المشاكل لكن في فترة حكومة الدبيبة أصبح هناك استقرار نسبي ودعم للقطاع، على حد قوله.

وأكد أن هناك عجزًا في المستشفيات العامة وتكدسًا في المراكز الصحية الأخرى.

وأشار إلى إتمام الوزارة عملية مطابقة مرتبات عدد 48 ألف موظف بين إداري وطبيب وطبيب مساعد على جدول المرتبات الموحد.

وزاد: “سيكون لوزارة الصحة نصيب الأسد من الإفراجات المالية في شهر مارس، ولا علاقة للوزارة بموضوع الفروقات المالية فهو من اختصاص وزارة المالية”.

وأرجع سبب اتخاذ قرار بنقل بعض الموظفين في القطاع إلى التكدس الحاصل في بعض الجهات التابعة للقطاع.

ولفت النظر إلى أن الوزارة دعمت مستشفى العيون بطرابلس بكل الإمكانات لتوطين العلاج بالداخل.

وأضاف: “أصبح لدينا قاعدة بيانات دقيقة جدا في ليبيا عن الموظفين في وزارة المالية”.

وواصل أبو جناح حديثه: “دعمنا مستشفى القلب بتاجوراء وأصبح الأطباء الليبيون يقومون بعمليات كبرى داخل المستشفى”.

أبو جناح نبه إلى أن توطين العلاج بالداخل مشروع وطني وهنالك إنجازات ونجاحات تحققت من خلاله.

