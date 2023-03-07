مداهمة ملحق سكني ومصنع في بنغازي يزوّران منتجات وسلعًا تونسية مشهورة

الوطن| رصد

ضبطت لجنة التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، مجموعة من العمال وصاحب مصنع، يقومون بتزوير مُنتجات وسلع تونسية مشهورة في بنغازي، عبر تغيير تواريخ انتهائها والاحتيال عبر تعديلات في حروف أسماء المنتجات وتغليفها، فضلاً عن تعبئتها بطرق غير صحية، وتجمّع القوارض والحشرات والأتربة عليها، فيما أمرت النيابة العامة بمُصادرة المصنع والآلات وكل المُعدات والبضاعة المزوّرة الموجودة داخله؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

هذا وتمكنت اللجنة المُشكّلة بقرار من وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وبعضوية مختصين وقوة من القوات المُسلحة ووزارة الداخلية، من الاحتراز على البضائع إثر مداهمة مُلحق سكني ومصنع يُستخدمان لصنع المعكرونة والكسكسي والتوابل والبقوليات والدقيق وغيرها الكثير على أنها مستوردة من دولة تونس، ويقومون بتوزيعها في مدينة بنغازي والمناطق المُجاورة لها، كما تم ضبط عمالة أجنبية وأفريقية لا تملك أدنى مُقوّمات الوقاية الصحية، إضافة إلى آلاتٍ لطبع تاريخ الصلاحية حسب الرغبة دون اللجوء إلى الجهات الرقابية والصحية.