جهاز الإسعاف والطوارئ يفنّد الدخول في اعتصام

أخبار ليبيا 24

فنّد جهاز الإسعاف والطوارئ دخول عامليه في اعتصام، مؤكدًا أنهم يقومون بواجبهم الإنساني اليومي على أكمل وجه.

وقال الجهاز، في بيان ليل الإثنين، إنه رصد أنباء على منصات التواصل الاجتماعي تقول إن العاملين في الجهاز دخلوا في اعتصام، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ العمل الإنساني لجهاز الإسعاف.

وأضاف، أنه يعمل بشكل طبيعي ولا صحة للشائعات عن وجود اعتصام للعاملين بكل مسمياتهم، “سائقين، مسعفين، أطباء، إداريين”، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية 191.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ بأنه لن يسمح أن تكون المطالب المالية عقبة في تقديم خدماتنا الإنسانية للجميع.