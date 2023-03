ليبيا – افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، مساء الإثنين رفقة عميد بلدية عين زارة، المرحلة الخامسة من مشروع “طريق عين زارة – وادي الربيع”.

وحضر الافتتاح وفقا للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدد من المسؤولين وأعيان وأهالي المنطقة، والممتدة من جزيرة القرقني حتى مثلت النادي الدبلوماسي.

