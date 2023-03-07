بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء غائمة هذا اليوم مع نشاط نسبي للرياح على مناطق شمال ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: غائمة نهار اليوم مع احتمال زخات خفيفة من المطر,وتكون قليلة السحب باقي الأيام.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26)مْ وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين خاصة على الدواخل .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الخليج قد تسبب إثارة للأتربة والغبار، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26)مْ ولاتتجاوز (18)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية على غدامس والحمادة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 30)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-29)مْ, وتسجل انخفاض طفيف يوم الخميس.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:26).