بويصير: يجب سن قوانين تحرّم أفكار القذافي ومعاقبة من يرفع شعاراته

طالب محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذي الأصول الليبية، بسن قوانين تحرّم أفكار الراحل معمر القذافي ومعاقبة من يرفع شعاراته، بحسب تعبيره.

وقال بويصير، في منشور له عبر «فيسبوك»: “ماذا فعلت السياسات التى طرحت في عهد الجماهيرية، من تفرد بالسلطة وقمع وعنف ومصادرات ووصف للخصوم بأنهم خونة، إلى آخر قائمة تلك الشعارات والأفكار، ماذا فعلت بالبلاد وشعبها، ألم يتنصل القذافي منها أيام قبل اندلاع انتفاضة فبراير، وألم يحاول سيف أن يفرغها من مضامينها ويوقف العمل بها، وألم يكن ذلك علنا؟”، وفقا لزعمه.

وأضاف “إذن لماذا لا نقطع الطريق على من يحاول إعادة تسليطها على الناس من جديد، هل نحن بحاجة إلى المزيد من الوقت الذي نبدده في العبث والخواء والأفكار التي لا تقف على قدمين، لذلك ورغم أنني ضد العزل السياسي للأفراد، إلا أننى وبقوة مع سن قوانين تحرم هذه الأفكار بوضوح وبعقوبات رادعة لمن يرفع شعاراتها أو يقوم بالدعاية لها”، على حد قوله.

وتابع “هذا ليس فقط أول ما يجب أن تنتجه انتفاضة الشعب ولكنه أيضا حماية لمستقبلنا من إمكانية عودة هذه الأفكار السوداء التب لم تفعل أكثر من تدمير الوطن، فترسيخ الحريات يدعو إلى دفن ذلك الفكر القمعي الذي حرم وجرم كل الحريات العامة، كما أن ترسيخ مشاركة الشعب في القرار يدعو إلى دفن كل ما يجرم العمل السياسي الجماعي”، بحسب وصفه.

واستطرد “حريات السوق تتطلب صلب كل تلك الأفكار الهوجاء الطفولية عن اقتصاد بدائي حول البلاد إلى سوق سوداء، إذا كنا نريد أن ننطلق مثلما فعلت ألمانيا بعد سقوط النازية وإيطاليا بعد سقوط الفاشية علينا أن نسقط شعارات الجماهيرية القمعية وإلى الأبد وبدون تأخير”، وفقا لحديثه.