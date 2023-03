ارتيمة: المشري ما زال يمارس التضليل من أجل تمرير التعديل الدستوري الـ 13

ليبيا – رأت عضو مجلس الدولة الاستشاري سعاد ارتيمة أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري ما زال يمارس التضليل، حيث صرح أن عدد الحاضرين لجلسة اليوم الإثنين 80 عضوًا، وهذا غير صحيح وتضليل للرأي العام من أجل تمرير التعديل 13 وتشكيل اللجنة.

ارتيمة وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أضافت: “نحن الأعضاء الرافضون للتعديل 13 قاطعنا الجلسة ورفضنا المشاركة في التزكيات المزعومة”.

وأشارت إلى أن المشري حاول الاتصال ببعض المقاطعين لإقناعهم بالحضور.

