حراك 24 ديسمبر: المشري يريد قطع الطريق على مبادرة باتيلي

الوطن| رصد

قال مؤسس حراك 24 ديسمبر الداعم لإجراء الإنتخابات، أحمد أبو عرقوب، إن دعوة رئيس مجلس الدولة خالد المشري بتشكيل حكومة مصغرة تشرف على إجراء الانتخابات، تأتي رغبة منه في قطع الطريق على مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لأنها تنهي وجود مجلس الدولة.

وقال عرقوب، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن مجلس الدولة، لا يرغب بأي حال في الخروج من المشهد السياسي، معتبرا أن هذه التحركات تستهدف في المقام الأول تأكيد وجوده في المشهد السياسي وعدم الخروج منه.

ودعا المشري، الاثنين، إلى تشكيل حكومة مصغرة تشرف على إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضامن لإجراءها هذا العام في ظل استمرار الانسداد السياسي.

وجدد المشري التأكيد على رفضه لترشح رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبية للانتخابات وكذلك العسكريين ومزدوجي الجنسية.