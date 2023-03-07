أجواء غائمة ونشاط نسبي للرياح على مناطق شمال ليبيا

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء في ليبيا نشاطا نسبيا للرياح على مناطق الشمال، وقد يتخللها مطر خفيف خاصة على المرتفعات الجبلية، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، إن الأجواء “غائمة هذا اليوم مع نشاط نسبي للرياح على مناطق شمال ليبيا قد يتخللها مطر خفيف خاصة على المرتفعات الجبلية”.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و26 مئوية على مناطق الشمال. وتكون ما بين 25 و30 مئوية على مناطق الجنوب.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين على بعض المناطق.