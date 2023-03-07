تيار بابلادي: رئيسنا “بوسهمين” ناقش قضايا الجنوب الليبي مع وفد من وادي عتبة

أعلن ما يسمى بـ«تيار يا بلادي»، الذي يقوده نوري بوسهمين، أن رئيسه ناقش مع وفد من وادي عتبة قضايا الجنوب الليبي.

وأوضح حساب تيار يابلادي، على فيسبوك، في بيان، أن “بوسهين استقبل في مقر التيار وفدا من أعيان بلدية وادي عتبة”، مردفًا أنه “تم طرح عدد من القضايا التي تهم سكان وادي عتبة خاصة والجنوب الليبي عامة”.

وأشار البيان، إلى أن وفد وادي عتبة، تكون من؛ “موسي الحسين كاليه، عضو المجلس البلدي ببلدية وادي عتبة ورئيس مجلس أعيان وحكماء منطقة انجارن، و السنوسي يحيا تالي، النائب الثاني للجمعية العمومية بمجلس شيوخ الطوارق وعضو في مجلس فزان الأعلى وعضو أعيان وحكماء وادي عتبة”.

كما ضم الوفد؛ “اعلوه سالم حمادي محمد، مدير أحد مكتبي تيار يا بلادي عن وادي عتبة ومدير إدارة الاقتصاد والاستثمار ببلديه وادي عتبة”.

وختم البيان موضحًا أنه تلك الزيارة تأتي”ضمن تواصلات قيادة حزب تيار يابلادي بمختلف قيادات وأعيان المجتمع الليبي في ربوع ليبيا وضمن المساعي الحميدة للقيادات الوطنية للتكاثف من أجل إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي والخروج بليبيا من أزمتها”، بحسب البيان.