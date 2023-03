الدبيبة: عقد اللقاءات الدولية والإقليمية في ليبيا مؤشر على تعافيها

ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في افتتاح الجلسة الأولى لأعمال منتدى المجتمع المدني “قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام”.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد إلى تنظيم هذا المنتدى عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي، بحضور شخصيات إفريقية ومغاربية بالاتحاد ونظيره للمغرب العربي وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.

ووفقا للبيان أكد الدبيبة في كلمته خلال الجلسة أهمية عقد اللقاءات الدولية والإقليمية في ليبيا؛ لأن هذا مؤشر على تعافي البلاد وعودة نشاطها الإفريقي في وقت يدعم فيه هذا المنتدى إلى جانب المجتمع المدني جهود حكومة تصريف الأعمال لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

