أعربت شبكة تواصل الأحزاب السياسية عن تأييدها ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بضرورة تجديد شرعية المؤسسات القائمة، من خلال إجراء انتخابات صحيحة، قبل نهاية العام الحالي 2023، وفق قولها.

ودعت شبكة الأحزاب، خلال بيان، إلى تبني آليات ومعايير واضحة، في الاختيارات المتعلقة بمسار الحل السياسي، وضرورة إشراك الأحزاب السياسية فيها، طبق قولها.

وأكدت الشبكة أن إصدار التشريعات والقوانين، هو ملكية ليبية كاملة وخالصة، ومن أولويات السيادة الوطنية، بحسب وصفها.

ولفتت شبكة الأحزاب إلى ضرورة المحافظة على ضمان مدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة، التي جاءت من أجلها ثورة فبراير، وفق قولها.

وقالت الشبكة إن تجاهل البعثة الأممية دور الأحزاب السياسية في مسار الحل، لا يخدم المصلحة الوطنية كون الأحزاب أهم أدوات العمل السياسي، وفق تعبيرها.

كما أكدت الشبكة أهمية التقدم في مسار إقرار دستور توافقي دائم، وتوحيد المؤسسات السيادية، ومسار المصالحة الوطنية، وذلك بمشاركة الاحزاب والمكونات الاجتماعية، والمجتمع المدني، طبق قولها.

وأبدت شبكة الأحزاب استعدادها للمشاركة فيما وصفتها بجهود تذليل الصعوبات، وبلورة خارطة طريق لها فرص نجاح لإيجاد حلول حقيقية تُخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها في الوقت الراهن”، حسب تعبير البيان.

يذكر أن شبكة تواصل الأحزاب السياسية تضم كلا من: حزب الجبهة الوطنية، حزب التغيير، حزب العدالة والبناء، حزب ليبيا النماء، حزب العمل الوطني، حزب تكنوقراط ليبيا.

المصدر: شبكة تواصل الأحزاب السياسية

The post “شبكة الأحزاب السياسية” تدعم خطة باتيلي وتدعوه إلى إشراكها في المسار appeared first on ليبيا الأحرار.

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