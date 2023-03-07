القماطي: الدبيبة لن يسمح بإجراء الانتخابات وهو في السلطة

الوطن| رصد

أثار رفض رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، غضب أطراف كثيرة اتهمته بالرغبة في الاستمرار بالسلطة بأي شكل، وعدم المبالاة بالأوضاع الحرجة التي تعيشها البلاد بسبب الانقسام الذي تسهم حكومته بقسط وافر فيه.

وفي تعليق له على الشروط التي وضعها الدبيبة لمغادرة السلطة، اعتبر الناشط السياسي حسام القماطي أن “رئيس حكومة الوحدة لن يسمح بحدوث انتخابات وهو في السلطة”.

وقال القماطي “بعد كلمة الدبيبة أي كلام على استمرار وإشراف حكومته على أي انتخابات يعد غباءً وتهريجاً”. وشدد على أن “البلاد باتت في حاجة إلى حكومة مصغرة أو مكتب تنفيذي للإشراف على الانتخابات”.