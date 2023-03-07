المشري يدعو الدبيبة لاحترام تعهده في جنيف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية

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دعا رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إلى احترام تعهده في جنيف وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال المشري، في مؤتمر صحفي مشترك الإثنين مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك: “من المفروض أن الدبيبة لا يترشح لسبب بسيط هو تعهده بعدم الترشح وعليه أن يحترم ذلك وهذا ممكن أن يضاف إلى أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي بعدم الترشح”.

ودعا المشري، إلى تشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات فقط. وقال المشري: “بغض النظر عن موقفنا من حكومة الوحدة، هل من المنطق والمعقول أن حكومة تسيطر فقط على ثُلث البلد تجري انتخابات في كل البلد.. كيف ستشرف وتراقب”.