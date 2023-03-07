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الجمعة.. تدشين أكبر طبق كسكسي بـ 2500 كيلو جرام على مسرح صبراتة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت إحدى شركات السياحة الليبية، عن تنظيم احتفالية يوم الكسكسي في نسخته الثالثة، يوم الجمعة على مسرح مدينة الأثرية في صبراته.

وأوضحت شركة السياحة، في بيانها، أنه سيتم إطلاق “احتفالية يوم الكسكسي الليبي في نسخته الثالثة ببصمة ليبية؛ في مسرح مدينة الأثرية صبراتة؛ حيث سيتم تدشين أكبر طبق كسكسي في العالم عن طريق 20 من أفضل الطباخين الليبيين وبكمية تصل إلى 2500 كيلو كسكسي في طبق عملاق”.

وأردف البيان، موضحًا أنه “سيكون هنالك العديد من الفقرات الترفيهية والثراثية وعرض للفروسية، وإبراز الصناعات التقليدية للمنطقة، واستعراض لفرقة الكشاف النحاسية، ولوحات فنية من فرقة المالوف”.

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طبق كسكسي

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صحيفة الساعة 24

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