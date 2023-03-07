الإسعاف والطوارئ ينفي دخول العاملين في اعتصام

نفى جهاز الإسعاف والطوارئ ما تردد من أنباء بشأن دخول العاملين بالجهاز في اعتصام مؤكدا أنه لن يسمح بأن تكون المطالب المالية عقبة أمام قيام الجهاز بمهامه.

وأكد الجهاز في بيان له الاعتصام أمر يتعارض مع مبادئ العمل الإنساني للجهاز وشدد الجهاز على أنه يقوم بعمله الإنساني على أكمل وجه ويقدم خدمته للمواطن بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

وأشار الجهاز إلى أن العاملين بمختلف مهامهم يواصلون أداء دورهم سواء كانوا (سائقين، مسعفين، أطباء، إداريين، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية 191.