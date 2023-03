الهنقاري: الدبيبة أصبح محبوب الشعب وضامن فوزه في الانتخابات

ليبيا – رأى المحلل السياسي محمد الهنقاري أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري على قناعة بأن المرشح خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) و رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هم الوطنيون الطاهرون الذين ينقدون الشعب.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :” هذا يعني يامشري. الدبيبة كلى خبزتكم وبدا محبوب الشعب وضامن فوزه في الانتخابات ،ويبدو أن المشري على قناعة بأن المرشح حفتر أو عقيلة هم الوطنيون الطاهرون الذين ينقدون الشعب”.

