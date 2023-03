ترأس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالمطلب ثابت، الاثنين 6 مارس، اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الذي أعلن من خلاله تسليم رئاسة الجامعة للدورة 159 إلى جمهورية مصر العربية.

وأضاف ثابت أن ليبيا ستظل وفية إلى القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية إلى أن يحقق شعبها طموحه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف، طبق قوله.

وأكد مندوب ليبيا، خلال تسليمه رئاسة الدورة إلى مصر، أن ارتباط ليبيا بجامعة الدول العربية هو ارتباط وجود وانتماء، داعيا إلى تعزيز التعاون مع البلدان العربية بما يحقق آمال الشعوب في تبوء مكانة عظيمة تستحقها بين شعوب العالم، وفق تعبيره.

وأعرب ثابت عن أمله في أن تكون رئاسة ليبيا للدورة 158 فرصة سانحة لوضع جامعة الدول العربية في موضع متقدم يمكنها من الاطلاع الجيد على جوانب الأزمة السياسية في ليبيا، بما يعزز من إمكانية إيجاد حل لها، وفق قوله.

يشار إلى أن ليبيا ترأست في سبتمبر الماضي 2022 أعمال الدورة 158 بعد غياب عن رئاستها منذ عام 2013.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post “سنظل أوفياء إلى قضية فلسطين”.. مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية أثناء تسليمه الرئاسة إلى مصر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار