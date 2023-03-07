الدبيبة: ليبيا لن تبقى هكذا.. وسندخل مجال الطاقة الخضراء

الوطن| رصد

أعلن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عزم حكومته مد أوروبا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.

وقال الدبيبة خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الليبي- الألماني الثاني، إن قطار الاستقرار قد انطلق، داعيا رجال الأعمال الألمان إلى اللحاق به، منبها إلى فتح حكومته مجالات الاستثمار في الطاقة.

وأشار إلى عزم الحكومة الدخول في مجال الطاقة الخضراء “جرين جرين”، حيث تمتلك ليبيا كل الإمكانات في هذا المجال، وقال: “نحن نريد استثمارا حقيقيا من خلال النفط والغاز”، وأضاف: “ليبيا لن تبقى هكذا دائما.. ستكون رائدة في المجالات كافة”.

وشدد الدبيبة على دعم حكومته القطاع الخاص ليكون العمود الفقري للاقتصاد الليبي في المستقبل.