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تمكّن مأموري الضبط القضائي، وعناصر السلطة العامة من ضبط مجموعة من المطلوبين في نطاق بلدية القريات، بعد مقاومتهم بالأسلحة النارية، حسبما ذكر مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب، إنه تمّ ضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومركبات استقوى بها المطلوبين في مقاومة إنفاذ تدابير النيابة العامة.

وذكر المكتب، أن عناصر إدارة إنفاذ القانون؛ وجهاز المباحث الجنائية، ومنسوبي قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى اللواء (444) قتال، باشروا مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة في نطاق بلدية القريات.

وقال، إن العملية جاءت بتوجّيه المستشار النائب العام، بممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية، بضبط مرتكبي الجرائم وإحضارهم؛ والانتقال بمعية وكيل النيابة بمكتب النائب العام؛ لإثبات حالة أمكنة إدارة السلوكات المجرمة وتفتيشها.