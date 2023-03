الحصادي: هل تحولت المناصب السيادية إلى وزارات حكومية وتخلت عن دورها في حماية المال العام؟

ليبيا – تساءل عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: هل تحولت المناصب السيادية إلى وزارات حكومية وتخلت عن دورها في المحاسبة والمراقبة والتفتيش والمتابعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام؟

الحصادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “هل تحولت المناصب السيادية إلى وزارات حكومية وتخلت عن دورها في تحقيق التنمية المستدامة والكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية والالتزام بالقوانين واللوائح وإلزام الحكومة بالنزاهة والشفافية ومبادئ الحوكمة؟”.

