ليبيا.. حكومة دبيبة تتعهد بتسهيل تسجيل العلامات التجارية

وعد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الدكتور سعد الحنيش، بتسهيل حركة أصحاب الأعمال، وإجراءات تسجيل الشركات والعلامات التجارية، وحرص الوزارة على تطوير قطاعات الصناعة والزراعة وتنشيط الاستثمار لتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني.

واطّلع وكيل الوزارة، خلال جولته بمعرض ليبيا للغذاء في دورته الرابعة، على الشركات العارضة ونشاطها ومستوى المشاركة المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أهمية تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض بمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في رفع مستوى التعاون والتبادل التجاري.

كما أكد على جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وآلية عملها في تنظيم الأنشطة التجارية وتسهيل حركة أصحاب الأعمال.

وأمس الاثنين، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة، بمشاركة 194 شركة دولية ومحلية، بواقع أكثر من 80 شركة دولية، بينها شركات من الجزائر والمغرب وإيطاليا وتركيا وتونس وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر والإمارات، بالإضافة إلى حوالي 114 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.