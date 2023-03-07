ضبط مجموعة مسلحة في نطاق بلدية القريات بأمر من النائب العام

أخبار ليبيا 24

قال، مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، إن مأموري الضبط القضائي، وعناصر السلطة العامة ضبطوا مجموعة من المطلوبين بعد مقاومتهم بالأسلحة النارية في بلدية القريات.

وأفاد المكتب، أن عملية الضبط جاء بعد أن وجّه المستشار النائب العام بممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية إلى ضبط مرتكبي الجرائم وإحضارهم؛ والانتقال بمعية وكيل النيابة بمكتب النائب العام، لإثبات حالة أمكنة إدارة السلوكات المجرمة؛ وتفتيشها.

وأضاف، أنّه تمّ ضبط ما بحوزة المطلوبين من أسلحة وذخائر ومركبات استقووا بها في مقاومة إنفاذ تدابير النيابة العامة.

وقال، مكتب النائب العام، إن المستشار النائب العام عقد نهاية شهر فبراير الماضي، اجتماعًا مع قيادات مكونات الغرفة الأمنية المشتركة غريان.

وأضاف، أن الاجتماع حضره بعض رجال السلطة العامة المنتمين إلى اللواء 444 قتال؛ والمحامي العام بدائرة محكمة استئناف غريان؛ ورئيس نيابة غريان الابتدائية.

وذكر، أن الاجتماع تناول نتائج إجراءات الاستدلال المتخذة حيال نشاط جمعيات الجريمة المنظمة، وعلى الأخص ما تعلق منها برصد وتتبع المنخرطين في العصائب الإجرامية المنسوب إليها ارتكاب الجرائم.