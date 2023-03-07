الدبيبة يشارك في أعمال المنتدى الليبي الألماني الثاني

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء في أعمال المنتدى الليبي الألماني الثاني، والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفارة الألمانية لدى ليبيا، بمشاركة عدد من الشركات الألمانية المتخصصة، ورجال الأعمال الليبيين والمؤسسات العامة ذات العلاقة.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبدالعزيز المخلافي، أنهم يعملون بالتعاون مع الجميع لتفعيل دور الشركات الألمانية في البناء والتنمية التى انطلقت في ليبيا، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وليبيا يملك تاريخا عريقا.

وأكد رئيس الوزراء في كلمة له دعمه للمنتديات الاقتصادية التي تُعقد في ليبيا من أجل تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص والعام الليبية مع الشركات الأخرى، مشيدا بتاريخ العلاقات الاقتصادية الليبية الألمانية واستمراره رغم الظروف التى مرت بها بلادنا.

وتستمر أعمال المنتدى يومي 7-8 مارس الجاري، وتعقد خلاله جلسات عمل ترتكز على التحديات والفرص في مجال الطاقة وممارسة الأعمال في ليبيا والتعاون الألماني الليبي، كما يتخلل المنتدى لقاء بين وفد الغرفة العربية الألمانية مع عدد من رجال الأعمال الليبيين، ولقاء فني يجمع الشركات الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة مع مسؤولي قطاع النفط والغاز بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعدد من خبراء الشركة العامة للكهرباء.