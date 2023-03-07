الدبيبة: عقد اللقاءات الدولية والإقليمية داخل ليبيا يؤكد على تعافي البلاد وعودة نشاطها الأفريقي

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قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن عقد اللقاءات الدولية والإقليمية داخل ليبيا، يؤكد على تعافي البلاد وعودة نشاطها الأفريقي.

جاء ذلك في افتتاح أعمال منتدى المجتمع المدني “قاطرة السلم الاجتماعي وضمان السلام”، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي.

وحضر الافتتاح، عدد من الشخصيات الأفريقية والمغاربية بالاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية.

وقال الدبيبة: إن “عقد اللقاءات الدولية والإقليمية في ليبيا، والذي يؤكد تعافي البلاد وعودة نشاطها الأفريقي”.

وتستمر أعمال المنتدى إلى يوم 09 مارس الجاري، ويتم خلاله عقد مجموعة من جلسات الحوار والنقاش، في محاور ترتكز على دور المجتمع المدني وتقرير ثقافة المواطنة والسلم الاجتماعي، وتوسيع الاندماج الاجتماعي في منطقة التجارة الحرة بأفريقيا والدعم المجتمعي للمسار الدستوري الوطني الليبي، وتمكين الشباب والمرأة في بناء السلم الاجتماعي.