ليبيا تسلم رئاسة الجامعة العربية إلى مصر

ترأس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت أمس الاثنين، اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الذي من خلاله أعلن عن تسليم رئاسة الجامعة للدورة ( 159) إلى جمهورية مصر العربية.

وقدم السفير عبدالمطلب ثابت الشكر و التقدير إلى الدول الأعضاء والأمين العام على ما قدم من جهد في سبيل إنجاح أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة برئاسة دولة ليبيا.

وأضاف أن ترأس دولة ليبيا للدورة 158 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري جاء في ظل ظروف سياسية خاصة تمر بها ليبيا و المنطقة العربية.

وقال ” كان يحذونا الأمل في أن تكون رئاسة ليبيا لهذه الدورة وفي هذا التوقيت بالذات فرصة سانحة لوضع جامعة الدول العربية في موضع متقدم يمكنها من الإطلاع بشكل واف على كافة جوانب الازمة السياسية في ليبيا وعلى نحو يعزز من قدرتها على الاطلاع بدور متقدم لحل الأزمة في ليبيا باعتبارها التنظيم الإقليمي الأقرب والأوثق لدى الليبيين جميعا، و يعزز من مشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأوضاع السياسية في ليبيا”.

وتابع بالقول “بالرغم من كل ما واجهنا أثناء رئاستنا لهذه الدورة إلا أننا حرصنا على تحقيق المصالح العربية المشتركة والحفاظ على الوفاق العربي ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً”.

وأكد على حرص ليبيا على تحقيق مصالح كل الليبيين دون تميز بينهم، مشيرا أن على الرغم من تصاعد الخلاف بين الأطراف السياسية في الداخل الليبي استطاعت المندوبية بالتعاون مع الأشقاء في مجلس الجامعة الخروج بقرارات تلبي مطالب جميع الليبيين.

وأوضح “لايوجد بند واحد في جميع مشاريع القرارات المتعلقة بمتابعة الأوضاع السياسية في ليبيا و التي قدمت من قبل حكومة الوحدة محل اختلاف بين الفرقـاء السياسيين أو موضع اعتراض من أحدهم مشيرا أن يدل على الحرص على تحقيق مصالح كل الليبين.