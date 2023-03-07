المانع :”تزامنا مع قرب شهر الخير” ارتفاع واضح لأسعار السلع في غدامس

الوطن| رصد

قال عميد بلدية غدامس قاسم المانع، إن المواطنين ضمن منطقة البلدية يعانون من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، مؤكداً أن نسبة الارتفاع تتراوح بين (45% – 50%) مقارنة بأسعار السلع الغذائية في طرابلس.

وبيّن المانع، أن التجار يحمّلون أسباب ارتفاع أسعار السلع، إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع من العاصمة إلى غدامس بسبب بعد المسافة، ولافتاً إلى أن المواطنين يعانون أيضا من تأخر صرف رواتبهم، ومن تدنٍّ في سقف السحب النقدي الذي لا يتجاوز 1000 دينار حتى وإن توفرت السيولة النقدية، وهو ما لا يكفي لتلبية احتياجاتهم.