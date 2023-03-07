سفير قطر: ندعم جهود المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكد سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، خلال لقائه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش دعم بلاده لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي من أجل إجراء الانتخابات وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الجانبين بحثا خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وعمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الليبية القطرية المشتركة وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.