العربي الجديد: هذا هو شكل اللجنة المشتركة لإتمام وضع القوانين الانتخابية في ليبيا

ليبيا – كشفت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي عن سبب فشل المجلس بعقد جلسة الإثنين لمناقشة اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب.

الحامي أوضحت في تصريحات صحفية خصت بها مجلة “العربي الجديد” القطرية وطالعتها صحيفة المرصد أن اختيار أعضاء هذه اللجنة المكرسة لإتمام وضع القوانين الانتخابية لم تتم مناقشته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الخاص بانعقاد الجلسة.

ونقلت “العربي الجديد” الجديدة عن مصادر وصفتها بالمقربة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري كشفها الشكل الأولي للجنة المشتركة المؤلفة من 40 عضوًا وبواقع 10 أعضاء عن كل من الأطراف السياسية الحاكمة في المشهد الحالي، والقوى المسلحة والأطياف القبلية والأحزاب والقوى المدنية.

