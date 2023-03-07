بحث عملية الاستلام والتسليم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية

بنغازي 07 مارس 2023 (وال) _ عقدت اللجنة المكلفة بالقرار رقم (20) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس النواب، الذي ينص على تشكيل لجنة الاستلام والتسليم، بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بناء على القانون رقم (2) لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب، اجتماعا أمس الإثنين، مع السيد خالد شكشك بمقره في طرابلس، وذلك لوضع الآلية المناسبة لإتمام عملية الاستلام والتسليم بين الديوان والهيئة تنفيذاً للقانون المشار إليه.

هذا وقد أكد رئيس اللجنة المكلفة، السيد عبد الناصر بشير بن نافع، بأن السيد خالد شكشك أكد استعداده لتنفيذ القانون، الصادر عن مجلس النواب.

وفي ذات السياق عقدت اللجنة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بهيئة الرقابة الإدارية وذلك لبحث عملية الاستلام والتسليم بين الديوان والهيئة. (وال _ بنغازي)

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