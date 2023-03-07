شاهد : اطلاق نار وضبط مطلوبين في عملية استهدفت تجار الاسلحة ببلدية القريات

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء عن تمكّن مأموري الضبط القضائي، وعناصر السلطة العامة من ضبط مجموعة من المطلوبون بعد مقاومتهم بالأسلحة النارية في بلدية القريات.

وفي صباح اليوم، باشر عناصر إدارة إنفاذ القانون؛ وجهاز المباحث الجنائيـــــة؛ ومنسوبي قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام؛ بدعم قوة عسكرية تنتمي إلى اللواء (444) قتال – باشروا مهمة إنفاذ أوامر النيابة العامة في نطاق بلدية القريات.

وافاد النائب العام، الصديق الصور، الى أن إدارة إنفاذ القانون بدعم قوة عسكرية من اللواء “444” قتال، تعرضوا لتبادل إطلاق النار، خلال عملية بلدية القريات.

وأستهدفت العملية تجار أسلحة وبشر وممنوعات، ومطلوبين فارين متهمين بجرائم منها الخطف حيث أسفرت عن ضبط مجموعة من المطلوبين، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر ومركبات.

وكان النائب العام قد وجه بممارسة الإجراءات الضبطية الاستثنائية الرامية إلى ضبط مرتكبي الجرائم وإحضارهم؛ والانتقال بمعية وكيل النيابة بمكتب النائب العام ؛ لإثبات حالة أمكنة إدارة السلوكات المجرمة؛ وتفتيشها.