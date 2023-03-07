سفير مالطا لباتيلي: لابد من التركيز على إجراء الانتخابات في أقرب وقت

التقى السفير المالطي لدى ليبيـا تشارلز صليبا، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وفقا لما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال السفير المالطي، خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن الانتخابات هي الحلّ الوحيد لحلّ الأزمة الليبيـة.

ودعا صليبا، الأطراف الليبيـة إلى وضع كلّ الخلافات جانبا والتركيز على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأطلق باتيلي، الإثنين الماضي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مبادرته: “يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين”.