سميو: حملة التطعيمات ضد الحصبة وشلل الأطفال في سبها استمرت أسبوعا

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، أن حملة التطعيمات ضد الحصبة وشلل الأطفال التي أطلقت بحي الطيوري في مدينة سبها، استمرت على مدى أسبوع بعد أن شهدت إقبالا من سكان المنطقة.

وقال سميو في تصريحات صحفية: “الحملة استهدفت الأطفال من عمر سنة إلى 6 سنوات بالنسبة للطعم المضاد للحصبة، ومن عمر يوم إلى 6 سنوات بالنسبة للطعم المضاد لشلل الأطفال”.

وأضاف “مرض الحصبة يحدث غالبا في عمر 3-5 سنوات، كما نخطط إلى إطلاق حملة عامة على مستوى البلاد ضد مرض الحصبة فور وصول التطعيمات”.