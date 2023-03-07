المنقوش تبارك لرئيس الوزراء الجديد بقطر

قدمت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش المباركة لوزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء بقطر.

وأعربت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن تمنياتها للمسؤول القطري بالتوفيق والسداد، وللقطريين مزيداً من التقدم والازدهار.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر اليوم الثلاثاء، أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء بعد قبوله استقالة الشيخ خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني من المنصب ذاته.