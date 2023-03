خلال حفل خروجه من السجن.. الشرطة المالطية تعيد القبض على ليبي لهذه الأسباب

ليبيا – كشف تقرير إخباري لصحيفة “تايمز أوف مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن إعادة توقيف الليبي محمد مهدي البالغ من العمر 40 عامًا رغم إطلاق سراحه.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى توقيف مهدي أثناء احتفاله مع أصدقائه في حدائق “سبينولا” في مدينة “سانت جوليان” المالطية لإفراطه في الشرب حد الثمالة وقيامه بمقاومة التوقيف والاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأديتهم لمهامهم.

وأضاف التقرير أن مهدي لم يكتفِ بذلك، بل قام بإهانة رجلي شرطة آخرين خلال تواجده في مركز الأمن في “سانت جوليان”، مؤكدًا أن مهدي كان يحتفل وأصدقاء له بالإفراج عنه بعد سجنه لمدة 3 أعوام بتهمة السرقة وإيجاده عملًا جديدًا لبدء حياة جديدة ليعود للسجن مرة أخرى.

ترجمة المرصد – خاص

