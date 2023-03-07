المانع: ارتفاع أسعار السلع الغذائية بغدامس بنسبة 50% مقارنة بطرابلس

أكد عميد بلدية غدامس “قاسم المانع، أن “المواطنون بالبلدية يعانون من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان”.

وقال المانع، في تصريح صحفي، إن “نسبة ارتفاع الأسعار تتراوح بين ( 45% – 50% ) مقارنة بأسعار السلع الغذائية في طرابلس”.

وأضاف أن “التجار يحملون أسباب ارتفاع أسعار السلع إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع من العاصمة إلى غدامس بسبب بُعد المسافة”.

وختم موضحًا أن “المواطنون يعانون أيضا من تأخر صرف رواتبهم”، مردفًا أنه إذا “توفرت السيولة النقدية فإن سقف السحب لا يتجاوز 1000 دينار شهريا وهو ما لا يكفي احتياجاتهم”.