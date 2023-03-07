اشتباكات في الزاوية بعد اختطاف شخص من عائلة الشاوش

أفاد شهود عيان بحدوث اشتباكات وتحشيدات مسلحة بمنطقة أولاد عجينة في الزاوية، الليلة الماضية، بسبب قيام قوة مسلحة تابعة لآمر ميليشيا “قوة الإسناد الأولى” الزاوية محمد بحرون الملقب بـ”الفار” باختطاف شخص من عائلة الشاوش وتسليمه لميليشيا الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة.

وشهدت منطقة المطرد غرب مدينة الزاوية، الأسبوع الماضي، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على خليفة اختطاف شاب من المدينة.

وذكر الشهود أن الاشتباكات قد وقعت بين عناصر مُسلحة تابعة للمهرب المُعاقب من مجلس الأمن، محمد كشلاف الملقب بـ”القصب”، المدعوم من جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي، بمواجهة عناصر تابعة لجهاز دعم المديريات بالمنطقة الغربية التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المنتهية.