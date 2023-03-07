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حبيب: مجلس الدولة يفشل في عقد جلسته أمس واليوم لعدم توفر النصاب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة، حسن حبيب، أن المجلس فشل في عقد جلستين متتاليتين يوم أمس واليوم الثلاثاء لعدم توفر النصاب.

وقال حبيب في تصريحات صحفية: “مجلس النواب لا يستطيع اتخاذ قرارات منفردا وفق الاتفاق السياسي، وإلا ستكون عرضة للطعون ومصيرها الفشل كما في السابق”، بحسب وصفه.

وأضاف “التعديل الدستوري الـ13 لم يتجاهل مجلس الدولة كما يتداول، بل نص في ديباجته على: «بعد التشاور مع مجلس الدولة» و«بالنظر إلى الاتفاق السياسي»، وإلا لما أرسل نص التعديل لمجلس الدولة وانتظر مجلس النواب موافقته كل هذا الوقت”، وفقا لحديثه.

وتابع “رئاسة مجلس الدولة لا تستطيع اتخاذ قرار منفردة والقرارات تتخذ فقط من خلال جلسة رسمية”.

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الاتفاق السياسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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