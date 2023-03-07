شركة الكهرباء: أعمال تخريب تؤثر على مشروع خط الرويس أبوعرقوب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض مشروع خط الرويس أبوعرقوب لأعمال تخريب قام بها خارجين عن القانون.

وأكد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة خارجة عن القانون بالعبث ببعض مكونات الشبكة الكهربائية بقطع الأرجل لعدد من قواعد أبراج نقل الطاقة الكهربائية على مسار مشروع خط الرويس أبو عرقوب جهد 400 ك.ف من ناحية العزيزية – بئر الغنم.

وبينت الشركة أن أعمال التخريب تسببت في عرقلة الجهود الرامية إلى استكمال مشروع خط الرويس أبو عرقوب جهد 400 ك.ف من ناحية العزيزية – بئر الغنم طبقا للجدول الزمني المحدد والذي تعول عليه الشركة في زيادة كفاءة وأداء الشبكة الكهربائية وبالتالي المحافظة على استقرارها.